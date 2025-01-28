Осуществившие СОЧ военные могут возобновиться на службе без уголовной ответственности: в Минобороны назвали крайний срок

Украинские военные, ушедшие в СОЧ (самовольное оставление части) до 29 ноября, могут до 1 марта вернуться на службу по упрощенному алгоритму без уголовной ответственности. Все остальные должны пройти полную процедуру обновления на службе.

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Об этом 28 января рассказали в Министерстве обороны Украины. Там напомнили, что до 1 марта 2025 года военнослужащие, впервые ушедшие в СОЧ, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму без уголовной ответственности.

Однако это не касается тех, кто совершил СОЧ после 29 ноября 2024 года.

Такие военные должны пройти полную общую процедуру обновления на службе, которая требует:

– письменного согласия командира части:

– проведения уголовного расследования;

– решения суда по ходатайству прокурора.

Возобновление на службе и возобновление денежного довольствия возможно только после судебного решения.

Процесс может затянуться на несколько месяцев, предупредили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон, согласно которому вошедшим в СОЧ военным предоставлялся месяц, чтобы вернуться на службу без наказания.

Напомним также, на днях Франковский районный суд Львова дал пять лет тюрьмы солдату, который четыре раза самовольно ходил в СЗЧ.

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