Осталась жена и двое детей: на войне погиб поэт Алексей Ивакин. Фото

В тяжелых боях с русскими оккупантами за родную Украину погиб харьковский поэт Алексей Ивакин. Дома у мужчины остались жена и двое детей.

О смерти воина сообщили на Facebook-странице "Литературный SLAM", участником и вдохновителем которого он был. Это харьковский культурный центр, который до войны регулярно организовывал яркие поэтические вечера и был заметным культурным явлением "первой столицы".

Все знавшие Алексея запомнили его светлым и добрым человеком, автором пронзительных стихов.

"Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одного", – говорится в сообщении центра.

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Об Алексее упоминают и как о образцовом семьянине и любящем отце двух детишек. "Литературный SLAM" открыл сбор средств в поддержку семьи погибшего.

В последний путь поэта-воина проведут в четверг, 28 сентября.

"У нас давно уже не было ни добрых вечеров, ни добрых дней, и завтра такого дня тоже не будет. Завтра, 28.09, на 18 кладбище будут хоронить нашего братика, Лешу Ивакина. Все старые друзья и подруги, все кто помнит и любит Ивакина, возможность с ним попрощаться. Собираемся 13:45, у центрального входа", – написали в центре "Литературный SLAM".

Где именно погиб Алексей Ивакин точно неизвестно. Его друзья пишут, что это произошло на южном направлении.

В частности, знакомая погибшего воина Влада Думенко написала на своей странице в Facebook пост, в котором отметила, что он когда-то читал свои стихи "на том же проклятом направлении". Девушка вспомнила, каким Алексей был при жизни.

"Боже, я все еще не верю. Леша Ивакин, ты был очень хорошим другом. Я помню все литвечера, все поездки, все заседания у тебя дома. И, конечно, твои стихи и то, как ты читал. На том же проклятом направлении", – написала Влада Думенко.

В его родном городе об Алексее Ивакине говорят, что для харьковской поэтической "тусовки" он был "легендой".

Алексей писал преимущественно на русском языке, хотя имел в своем наследии и произведения, написанные на украинском. У него есть поэтические и прозаические произведения. Кроме лирики, есть много философских вещей. Читая некоторые, может показаться, что поэт будто бы предвидел будущее, в частности, и свое личное.

Так, в стихотворении, написанном в 2011 году, Алексей говорил, что "умирают обычно осенью" и что "осень – финальная сцена пьесы".

Умирают обычно осенью.

Осень, как финальная стена пьесы,

Украсит легкой проседью,

Или красно-желтой смесью.

А в мае довоенного 2013 года поэт писал, что скоро будет война, а молодые солдаты поседеют.

Так растворяются мечты и зубы разгрызают камни.

Кровавой я плююсь слюной.

Туман, стена, преграды, ставни.

Сшей мне мундир, ведь скоро бой.

Там революции, там танки...

Седеет молодой солдат.

Гляди, как самолеты танго у звезд танцуют невпопад.

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