Основные энергокомпании, скорее всего, будут готовы к началу отопительного сезона, – Шурма

Степень готовности основных энергокомпаний - "Энергоатома", "Центрэнерго", "Укрэнерго", ДТЭК - к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 гг. по состоянию на данный момент разная, но в Офисе президента (ОП) рассчитывают, что к началу ОЗП он будет высоким у всех, отметил замглавы ОП Ростислав Шурма.

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"Могу сказать, что уровень готовности разный, в зависимости от структуры. Есть высокий и хороший уровень готовности, есть плохой, а есть компании, где на сегодняшний день не лучшая ситуация, но начались активные работы, и есть 90-процентная уверенность, что к началу отопительного сезона будет достаточно высокая готовность", - сказал он в интервью Forbes Ukraine, обнародованном во вторник.

Отвечая на отдельный вопрос о готовности энергохолдинга "ДТЭК" как частного игрока, он отметил, что "есть ощущение, что они хорошо готовы".

В то же время Шурма обратил внимание, что оценить реальную готовность можно только после глубокой инструментальной диагностики, которую, по его мнению, институционально пока ни государство, ни профильные институции, такие как Госэнергонадзор, не способны сделать.

Ранее в ДТЭК заявляли, что по итогам этого года компания планирует инвестировать около 11 млрд грн в подготовку и прохождение отопительного сезона.