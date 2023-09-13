Основательница 'Госпитальеров' Яна Зинкевич попала в рейтинг Time100 Next

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец, основательница батальона парамедиков "Госпитальеры" Яна Зинкевич попала в рейтинг Time100 Next. В него вошли сотни людей, "формирующих будущее и определяющих следующее поколение лидеров".

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Об этом сообщил американский журнал Time. Издание отметило, что почти десять лет Яна Зинкевича играла важную роль в спасении жизней украинцев на передовой.

"28-летняя военная ветеранка является командиром украинского гражданского медицинского батальона, известного как "Госпитальеры", не говоря уже о том, что она одна из самых молодых депутатов страны", – пишет Time.

В 2014 году, когда на востоке Украины началась война с Россией, Зинкевич готовился учиться на медика, напомнило издание.

"Она приостановила обучение, чтобы помочь раненым в боях, вскоре основала "Госпитальеров", чтобы снарядить других делать то же. Зинкевич сама вывела в безопасное место более 200 раненых солдат, прежде чем получить ранения в 2015 году. Под ее руководством группа оказала помощь и эвакуировала тысячи военнослужащих и гражданских", – говорится в сообщении.

"Но в течение этого года "Госпитальеры" собрали больше денег для своего специального учебного центра со специальным оборудованием, где команда Зинкевич сможет подготовить новое поколение волонтеров-парамедиков", – отметило издание Time.