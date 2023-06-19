Основатели Oryx объявили о закрытии проекта: перестал доставлять удовольствие

Представители нидерландского проекта военной аналитики Oryx объявили о его планах прекратить свою деятельность. Согласно их заявлению, проект будет продолжать работу только до 1 октября.

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Об этом сообщается в Twitter Oryx. Разработчики заявили, что проект перестал их радовать.

"Обращаюсь ко всем! Сим хочу уведомить, что закрываю Oryx с 1 октября. Изначально 10 лет назад я запустил Oryx как блог, от скуки. Но и не предполагал, что он вырастет в проект, который будет отнимать все мое время. Все мы работаем над статьями и списками в свободное время. Это не наше текущее место работы. И нам не платят. И хотя я надеялся, что однажды, проект станет полноценной работой, этого так и не случилось", – говорится в посте.

Также разработчики заявили, что проект перестал их радовать.

"Конец пути", — написал автор публикации.

"Орикс" был создан в 2013 году и поначалу публиковал данные о конфликте в Сирии, позже — в Нагорном Карабахе. Его ведут Стейн Митцер и Йост Олиманс, бывшие сотрудники Bellingcat.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландская группа оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx подтвердила огромные потери российской оккупационной армии в Украине. В отчете специалистов говорится, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты, в том числе более 850 БМП.

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