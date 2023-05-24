Обижали, повалили на землю и пинали ногами: в Германии россияне напали на украинца из-за замечаний

В Германии участники российской свадьбы набросились с кулаками на украинца за то, что он отобрал у них триколор. Молодые мужчины повалили на землю 61-летнего бывшего добровольца АТО, а когда очевидцы вызвали полицию, сбежали.

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Из-за войны уехали в Германию

61-летний украинец Сергей родом из Харькова, жил на северной Салтовке. Он рассказывает, что когда российские танки пытались прорваться в родной город, он всех родственниц женщин отправил в Германию. А через месяц ему уже исполнилось 60 лет, и тогда он тоже поехал к ним.

Сергей говорит, что в 2014-15 годах сам был добровольцем, служил в 30-й мотострелковой бригаде. Но тогда он был моложе, сейчас уже силы и здоровье не те.

"В Германии к нам, украинцам, отношение очень хорошее. Помню, как-то захлопнулась дверь в машине, ключей запасных нет, а внутри осталась собака. Вызвали мастера, он пришел и за три минуты все сделал. Но в Германии такая услуга, да еще в выходной день, стоит прилично. Однако мастер посмотрел на номера машины, переспросил из Украины ли мы. И отказался от оплаты, сказав, что это его подарок нам. Вот такие тут немцы", – говорит Сергей.

За год жизни в Одельбурге украинцу не приходилось конфликтовать с россиянами. Но 23 мая он не выдержал.

В ответ услышал русский мат

Украинец вспоминает, что он ехал в машине с дочкой. "Она говорит, посмотри, сзади едут россияне со своим флагом. Глянул, а они из заднего окна выставили свой флаг, едут и размахивают им. Потом соседи рассказывали, что ехали в автобусе и тоже наблюдали этот свадебный кортеж – россияне сигналили, махали флагом. Немцев это раздражает, они себя так не ведут", – рассказывает Сергей.

Мужчина не выдержал, остановил авто, вышел и попросил пассажиров в том автомобиле убрать свой флаг. В ответ понесся русский мат.

"Тогда я уже не сдержался, схватил этот флаг, древко поломал, стою с флагом и даже не знаю, куда его деть. Тут из машины выскакивают трое крепких молодых парней, из второй машины еще трое, выбежали их женщины. Мат, оскорбления, стали меня толкать, повалили на дорогу, пинали", – вспоминает украинец.

Дочь пыталась помочь. Но россияне не давали возможности снимать, выбивали телефон, не давали вызвать полицию, чтобы все это прекратить. Однако все-таки удалось дозвониться в полицию, тогда российская свадьба собралась и уехала. Через пару минут появился патруль.

Россияне под этим флагом убивают украинцев

Фото автомобилей все-таки сделать удалось, надеемся, что немецкие стражи порядка установят имена напавших.

"Когда полицейский меня спросил, зачем я вырвал российский флаг, я ему пояснил, что в Украине россияне под этим флагом убивают украинцев, детей, мирных людей. Россия – страна агрессор. Полицейский со мной согласился", – говорит пострадавший.

К сожалению, это не первый случай, когда выходцы из России в Германии ведут себя агрессивно по отношению к украинцам. В январе этого года трое русскоговорящих берлинцев оскорбляли в метро двух украинок, которые говорили между собой на родном языке. А затем один из них схватил за волосы украинку и ударил ее по голове.

Ранее украинка Ксения Левадина рассказывала, что на ее машине кто-то выцарапал букву "Z". Она подозревает, что это был бывший россиянин, который незадолго до этого обругал девушку в баре.