Осенние школьные каникулы могут продлить до трех-четырех недель, – главсанврач

Осенние каникулы в украинских школах могут продлить до трех-четырех недель из-за роста количества новых больных коронавирусом. Обычно каникулы длятся две недели.

Как сообщил главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире Украинского радио, при этом каникулы для школьников не будут слишком длительными.

"Скорее всего, они будут немного продолжены. Мы сейчас дискутируем о сроке в три-четыре недели", – отметил Кузин.

По его словам, в Минздраве надеются, что за это время педагоги успеют сделать прививку от COVID-19. Кузин также рассказал, что сейчас в Украине на карантин идут целые классы из-за заболевания у учителя или ученика.

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При этом, по его словам, на стационарном лечении от коронавирусной болезни в стране находится 607 детей. Такое количество школьников является четвертой частью от количества коек, которые выделили для педиатрического направления.

"Суммарный вклад школьников, педагогов или учебных заведений в эпидемический процесс составляет около 10-15%", – рассказал главный санврач.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко предложил перенесты осенние каникулы в учреждениях среднего образования на 18 октября. По его убеждению, это позволит снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине. Позже министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что ведомство поддержало и уже передало рекомендации по досрочному старту каникул в регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.