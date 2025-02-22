Ощутите непонимание: астролог предупредила о кармических уроках 22 февраля

В субботу, 22 февраля, длится 24-й лунный день. Луна все еще находится в знаке Стрельца, Солнце перешло в Рыбы.

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Что такое сочетание несет в себе, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться к сюрпризам от кармы.

"Это достаточно кармический день, потому что две двойки – это двойная глубокая энергия, которая связана с подсознанием. Это энергия Луны и вы будете чувствовать непонимание, что делать, куда двигаться в этот день, что делать дальше какие у меня дела", – спрогнозировала она.

Также Исита Гая объяснила, что две двойки вместе составляют четверку. "А четверка – это остановка. Надо остановиться и подумать. Это глубокая работа с подсознанием", – сказала она.

По словам астролога, из-за всех этих обстоятельств в эту субботу нужно проявлять особую бдительность. "В этот день могут возникать иллюзии, заблуждения, вам могут предлагать ненужные вам вещи. Ничего не покупайте в этот день, ни на что не соглашайтесь, а постарайтесь провести этот день как можно спокойнее", – посоветовала она.

Удачными занятиями в эту субботу Исита Гая назвала все, что можно сделать дома. "Проведите его (этот день – ред.) в медитациях в домашних практиках. Суббота – это день аскетизма, это день, когда нужно воздерживаться от всех благ", – добавила она.

Полезными, по словам астролога, станут ограничения себя в еде, а также прослушивание мантры Сатурна, потому что суббота – это день этой планеты. Исита Гая также порекомендовала посмотреть сериал "Шани Дэв" об индуистском боге Шани, который является воплощением планеты Сатурн, или прочитать книгу "Величие Сатурна". "Она как раз рассказывает об энергии этой планеты. Эта планета влияет на нас, этот день очень влияет на нас. Это кармический день в жизни каждого человека, поэтому для того чтобы убрать эту энергию кармы, вы можете ознакомиться с данной литературой", – сказала она.

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