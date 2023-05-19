Две весёлые новости нашего не очень весёлого времени, вроде бы между собой не связанные, но это не совсем так. Одна новость — из Киева, другая — из москвы.

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В украинской столице среди многих прочих переименований изменили название, в частности, станции метро Дружбы народов. Теперь она в честь исторического названия района будет именоваться Зверинецкая. Зверинецкая — бывшая Дружбы народов!!! Очень тонко и очень символично. Кто помнит ссср, наверняка оценит.

Да, мы тоже вышли из этого бывшего зверинца. Но мы вышли и пошли человеческой дорогой! Как, например, страны Балтии, которые тоже в своё время были в этот зверинец затянуты.

Но выходить захотели не все. Некоторые в своём зоопарке пожелали остаться. 9 мая звериный директорат даже торжественно собрался вместе в москве на красной площади (красной — от цвета крови: там были многочисленные казни).

И вот, наконец, россия в той же москве официально и торжественно — устами спикера оркодумы володина — провозгласила, что выходить из зверинца в человеческий мир не собирается! И объявила главный общечеловеческий язык общения — английский — мёртвым языком!!! Вместо которого призвала учить китайский.

Зверинец частично переезжает.