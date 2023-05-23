Опыт волонтеров должен быть примером: основатель 'HELPER Украина' обратился к украинцам

Основатель "HELPER Украина" волонтер, Щербаков Даниил обратился к украинцам с просьбой не быть равнодушными и поддерживать общественную организацию, почти 10 лет занимающуюся благотворительностью.

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"Для меня и моей команды "Helper Украина" неважно при каких условиях человеку нужна помощь. Важно что он действительно в нем нуждается, а мы сделаем все, чтобы помочь", – рассказывает основатель HELPER Украина Щербаков Данило.

Он лично познакомился с Ольгой Петровной, которой 80 лет и которой сейчас очень тяжело. Волонтер уже поручил взять под опеку общественной организации эту прекрасную женскую и поддерживать ее.

Основатель "Helper Украина" призвал делать репосты в социальных сетях, чтобы опыт волонтеров будет примером для многих, потому что есть те люди, которые очень нуждаются в их помощи.

Если вам нужна помощь, заполняйте форму на странице Щербакова Даниила в Instagram.

Команда "HELPER Украина" почти 10 лет занимается благотворительностью. В мирные времена это поддержка детей из социально незащищенных групп, детей и людей с инвалидностью, пожилых людей.

"С первого дня войны наша команда делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы уверены, что с вашей поддержкой добрых дел станет еще больше", – отметили в общественной организации.