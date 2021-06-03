Опубликовано 'летнее' фото с заснеженных Карпат

По состоянию на утро 3 июня в Украинских Карпатах зафиксирована минусовая температура. Также на вершинах гор лежит снег.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. Отмечается, что на горе Поп Иван температура была -1 градус. Погода – облачно с прояснениями, однако сильный ветер 15 м/с.

Отметим, что снег в Карпатах начал идти с начала июня. В горах были зафиксированы морозы и снегопад. Снег продолжил идти и на второй день.

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Напомним, что погода в Украине в четверг, 3 июня, будет дождливой на юго-востоке Украины – там объявили I уровень опасности. Также дожди пройдут в нескольких центральных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили погоду и дали прогноз на лето в Украине.