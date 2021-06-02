Часть Украины накроет циклон с дождями: прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 3 июня, будет дождливой на юго-востоке Украины – там объявили I уровень опасности. Также дожди пройдут в нескольких центральных областях.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра в Facebook. Днем температура будет +16..+21 градусов, а ночью от +7 до +12 градусов.

Значительные дожди, в частности, следует ожидать ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. Температура в этих регионах ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, а днем от +13 до +18 градусов.

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"Над юго-восточной частью Украины все еще располагается циклон, вызывая неустойчивую, дождливую погоду. И в течение ближайших суток он все еще будет иметь влияние на южные, восточные и центральные (кроме Винницкой) области, поэтому именно в этих регионах дожди, возможны грозы. На остальной же территории страны будет преобладать погода без существенных осадков", – говорится в прогнозе.

В Карпатах ночью ожидается +1...+6 градусов тепла, днем +5...+10 градусов. Ветер северо-восточный – 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве прогнозируется без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы. Температура ночью до +12 градусов, а днем +16..+21 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождливой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.