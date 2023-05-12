ОП: Богуслаева могут обменять, но только на тысячу наших ребят

Экс-президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев написал заявление на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с просьбой включить его в списки на обмен с Российской Федерацией. Однако его могут обменять только на тысячу украинских защитников.

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Об этом в комментарии "24 канала" рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что вопросами обмена занимается отдельный штаб, который занимается военнопленными.

"Если мы сможем за субъекта Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то безусловно пойдем на обменные процессы", – сказал Подоляк.

При этом он отметил, что Богуслаев во время широкомасштабной войны саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов Вооруженным силам Украины.

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию", – добавил советник главы ОПУ.

Он также подчеркнул, что Богуслаев должен получить жесткий уголовный приговор и максимальный срок. По мнению Подоляка, нужно юридически зафиксировать его как криминального преступника и чистокровного предателя.

"Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования их рода все понимали, кто это был. Он во время полномасштабной войны, когда граждан его страны жестоко убивали и насиловали, продолжал поддерживать тех, кто это делал", – пояснил он.

Следует отметить, что украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов считает, что выдача Богуслаева государству-террористу в рамках обмена опасна для Украины. Сначала необходимо тщательно взвесить все возможные последствия. По убеждению журналиста, разоблаченный на сотрудничестве с РФ экс-президент корпорации должен рассказать, кто его настолько эффективно "крышевал" во власти, по меньшей мере, с 2014 года, что это заметили только в 2022-м.

Как известно, в Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству-агрессору России, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее СМИ сообщили, что Богуслаев в разгар полномасштабной войны с РФ блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам. Он отдавал приказы своим подчиненным всеми силами саботировать этот процесс;

– СБУ установила, что экс-президент корпорации приказал подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По указанию Богуслаева, с вертолета были сняты лопасти и выведены из строя механизмы, отвечающие за работу основного винта.

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