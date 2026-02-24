ОО 'Тінь' присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину: в Киеве собрались около 7000 участников

В Киеве состоялось мероприятие в рамках Национального дня молитвы за Украину с участием военно-патриотической общественной организации молодежи "Тінь". Событие объединило около 7 000 участников – представителей организаций из разных регионов страны, их семьи и неравнодушных граждан.

В столицу приехала молодежь из Киева, Львова, Одессы, Запорожья, Николаева, Винницы, Черкасс, Ровно, Сум, Чернигова, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Белой Церкви, Умани, Нежина и Прилук.

Мероприятие началось минутой молчания по погибшим защитниками и защитницами Украины и общей молитвой.

В рамках программы прозвучали обращения представителей региональных ячеек ОО "Тінь". В выступлениях речь шла о четырех годах полномасштабной войны, роли Сил обороны Украины, ответственности нового поколения и необходимости справедливого и безопасного мира.

"Украина существует до тех пор, пока есть люди, готовые защищать ее свободу. Молодежь не стоит в стороне — она готовится, учится и берет ответственность за будущее государства.

Украина защищает не только территорию – она защищает свои ценности. В молитве мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь, и благодарим тех, кто продолжает ее защищать. Мы готовы бороться до конца. Мы поддерживаем переговорный процесс, но только ради справедливого мира. Побеждает тот, кто помнит", – прозвучало во время мероприятия.

Организаторы отметили: событие имело мемориальный характер и было направлено на формирование культуры памяти, уважения к защитникам и осознание общей ответственности – как тех, кто на передовой, так и тех, кто работает в тылу.

ОО "Тінь" – военно-патриотическая общественная организация молодежи, объединяющая ячейки в разных регионах Украины. Организация развивает физическую, тактическую, домедицинскую и FPV-подготовку, воспитывает дисциплину, выдержку и командность. Миссия "Тіні" – сформировать сообщество сознательной молодежи, которая готова жить и действовать в воюющей стране. Уметь беречь жизнь, защитить дом и поддержать тех, кто рядом.