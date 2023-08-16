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ОО "Мечта детей Украины" взяло под свою опеку на Днепропетровщине уже более 400 семей погибших защитников

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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ОО 'Мечта детей Украины' взяло под свою опеку на Днепропетровщине уже более 400 семей погибших защитников

Глава ОО "Мечта детей Украины", известная волонтер Дана Яровая с рабочим визитом посетила Днепр. В апреле 2023 года городские власти Днепра и ОО "Мечта детей Украины" заключили меморандум о сотрудничестве. В этот раз во время рабочей встречи с главой города Борисом Филатовым договорились о дальнейшем развитии работы организации в регионе и наработке городских целевых программ по поддержке защитников, защитниц и их семей.

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ОО "Мечта детей Украины" взяло под свою опеку на Днепропетровщине уже более 400 семей погибших защитников

Известная волонтер также лично посетила семью погибшего защитника, у которого осталось двое детей – дочь 11 лет и сын 14 лет. Дети вернулись с отдыха на Закарпатье, где были в рамках проекта "Лето без войны". Волонтер привезла им планшет, канцтовары, школьные принадлежности, повербанк, пособия, одежду.

ОО "Мечта детей Украины" взяло под свою опеку на Днепропетровщине уже более 400 семей погибших защитников

“Я сама мама троих сыновей. И знаю, что нет ничего дороже мгновений, когда твой ребенок счастлив. Во время таких визитов мамы говорят: "Спасибо, что не забываете нас". А мы, как общество, и не имеем права забыть, какими бы тяжелыми ни были времена. Эти дети – наши общие. И ответственность за них – наша общая", – говорит Яровая.

ОО "Мечта детей Украины" взяло под свою опеку на Днепропетровщине уже более 400 семей погибших защитников

Сейчас в Днепропетровской области на попечении ОО "Мечта детей Украины" уже находится более 400 семей погибших военных, которые системно получают помощь: отправление с одеждой, продуктовые наборы, гаджеты для обучения. Более 100 семей – оздоровились и отдохнули на Закарпатье и заграницей в рамках проекта "Лето без войны", около 200 детей изучают английский язык и программирование по образовательным проектам организации.

Завершился визит встречей Даны Яровой с общественностью Днепра.