Они воюют в самом аду: волонтеры объявили срочный сбор на боевую машину для украинских десантников

Волонтеры просят о срочной помощи – украинским защитникам на фронт очень нужна боевая машина. Объявлен сбор средств на сумму 200 тысяч гривен на автомобиль для бойцов 71 отдельной егерской десантно-штурмовой бригады, воюющих на Бахмутском направлении.

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Воины из 71 ОЕДШБ с начала полномасштабной войны находятся в самых горячих точках фронта. За их плечами Камышеваха, Изюмское направление, Харьковщина, Новобахмутовка, Бахмут, Клещиевка и Часов Яр. А сейчас они в самом аду Бахмутского направления.

Наши защитники крайне нуждаются в "боевых конях". Ведь машины на фронте – это не только средство передвижения, но и спасение при обстреле, а еще и жилье. Без них они не могут выполнять свою работу, без них не смогут спасать жизнь собратьев.

За сутки жестоких боев наши военные могут потерять 2-3 машины. Поэтому волонтеры открыли СРОЧНЫЙ СБОР на боевое авто для 71 ОЕДШБ.

К украинцам с просьбой о помощи обратилась сестра одного из десантников этой бригады.

"Война – их обыденность. Они каждый день спят в окопах, чтобы мы могли спать в своих кроватях. Они каждый день рискуют своей жизнью, чтобы мы могли каждое утро пить кофе. Они каждый день защищают наше государство, чтобы наши дети и внуки, не знали, что такое война За сутки у них может не стать 2-3 машин, поэтому мы вынуждены открывать срочный сбор на авто. Верю, что вместе с вами мы соберем эти 200000 грн. Я прошу каждого и каждую из вас задонатить кто сколько сможет – 10, 20, 50 грн… каждая ваша гривна важна", – подчеркнула волонтер.

Все желающие могут приобщиться к сбору средств по реквизитам:

Ссылка на банке: https://send.monobank.ua/jar/7xvveMwuvc

Номер карты банки: 5375 4112 0419 8944