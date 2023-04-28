'Они сделали мне подставу': 91-летний водитель из Луцка через суд доказывает свою невиновность в ДТП. Видео

В Луцком горрайонном суде судят 91-летнего Михаила Гутника из-за якобы совершенного им ДТП. Пенсионер, выезжая со стоянки, якобы задел автомобиль. Сам мужчина ничего не знал об этом, пока к нему не наведались правоохранители и составили протокол о дорожно-транспортном происшествии.

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Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс". Отмечается, что никаких доказательств, что аварию совершил именно Михаил Гутник, нет.

Есть только заявление другого водителя. Когда Гутник захотел увидеть поврежденный автомобиль, ему ответили, что так называемый пострадавший вроде бы неместный и находится в другом городе.

"Я уехал, ни от кого не убегал. Я не почувствовал, что было прикосновение к какому-то транспорту. А они (патрульная полиция и второй водитель) без меня составили документ на ДТП. И все… Той машины, которую я повредил, нет, ее не показывают. Не знаю, где она. Говорят, в Харьков уехала. Они сделали мне подставу", – заявил пенсионер.

Судят мужчину за то, что он якобы повредил чужую машину во время движения. При этом о самом ДТП Михаил Гутник узнал лишь через несколько суток после "события".

В своем возрасте мужчина управляет автомобилем, ухаживает за парализованной женой. Говорит, что без машины ему никак нельзя.

Чтобы отстоять свои права в суде, мужчина получил поддержку социального адвоката и соцработника.

"Я езжу не хуже, чем любой 21-летний мужчина… У ЦУМа на стоянке припаркованы машины, а вдоль машин стоят "рыбаки", они ждут, кто будет сдавать назад, чтобы коснуться на машине. И все. Номер записали и звонят в полицию: приезжайте, авария", – рассказал пенсионер.

Адвокат Александр Повх, защищающий 91-летнего мужчину, отметил, что доказать такое ДТП сложно.

"Видеонаблюдения, к сожалению, там нет. Доказать такое ДТП сложно. Мужчина заявил в полицию. Он выскочил из своего автомобиля, по его словам, и по телефону снял на видео номерный знак автомобиля моего клиента. Санкция – 3400 штрафа и лишение права вождения автомобиля" – сказал адвокат.

Заседание суда, назначенное на 24 апреля, не состоялось, поскольку судья находится на больничном.

В сети пользователи встали на защиту пенсионера.

"Контакт между авто легко установить по остаткам краски, даже по цвету, а не угадывать, как обычно делает неквалифицированная полиция";

"Что за эйджизм? Если ему больше 90 лет, то уже и ездить нет права?";

"Руки прочь от настоящего мужчины!!! Мажоров "обдолбанных" полицейские не видят! Чего прицепились, потому что защититься не может!?", – написали в комментариях к видеосюжету.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал полковника полиции, которого задерживали в Черновцах пьяным за рулем. Судья заявил об отсутствии состава административного правонарушения.

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