Она очень крутая: Порошенко поддержал 12-летнюю волонтерку Диану, которая помогает ВСУ

Петр Порошенко во время поездки в военные с очередной партией помощи встретился с девочкой Дианой, которая тоже помогает фронту. Пятый президент вместе с супругой решил поддержать юную волонтер донатами.

Об этом Порошенко рассказал в Facebook. Он также призвал украинцев приобщиться к благотворительному делу маленькой волонтерки.

"Это Диана, ей 12 лет. Мы ее встретили, когда везли очередную партию помощи для ВСУ. Она очень крутая. С семи лет Диана помогала маме, которая заботится о животных. А с начала полномасштабного вторжения – вовсю волонтерит и помогает армии приближать победу. Вместе с мамой они плетут изделия из бисера и продают их на местном рынке. Так собирают деньги для ВСУ", – рассказал Порошенко в соцсетях.

"Поэтому у меня возникла идея сделать Диане сюрприз, пока она в школе)) Покажем, насколько важно его дело для многих людей и насколько мы им гордимся, — засыплем ее счет донатами на армию. Мы с Мариной уже внесли свой первый вклад в это благородное дело, желающие могут приобщиться. Волонтерский счет Дианы - 5168752025060123", – призвал пятый Президент.

"И пусть это маленькое доброе событие станет символом для всех, кому сейчас тяжело, но кто продолжает борьбу за Украину, свет и добро. Как бы ни было трудно, вы не одни, наше дело не напрасно, мы должны объединяться, поддерживать друг друга и бороться дальше. Потому что наш единственный путь – это Победа!", – написал Петр Порошенко.