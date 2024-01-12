'Она научила наших детей любить украинское': музей 'Голоса мирных' рассказал историю убитой оккупантами учительницы из Бучи

Враг сознательно уничтожает все украинское – наш язык, культуру, обычаи. И наших людей. Светлых, мирных, интеллигентных. Таких, какова была Татьяна Шипило, учительница начальных классов в школе Бучи. Во время оккупации россияне убили ее вместе с сыном и мужем. Убили за то, что они украинцы. Наталья, мама ученика Татьяны Ивановны, рассказала историю учительницы и ее семьи Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Говоря о том, что происходило тогда, женщина не сдерживает слезы.

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"Казалось, что все зло, которое есть в мире, пришло туда. Оккупанты хвастались тем, что убили "семью бандеровцев". Все родители, все дети очень любили Татьяну Ивановну. Это была вторая мама. Мы знали, что когда приводим детей в школу, они в безопасности. Она приучила их любить украинское: язык, одежду, наши песни", – вспоминает Наталья в разговоре с актером и ведущим Алексеем Сухановым, послом Музея "Голоса Мирных".

Родители учеников знали, что на улице, где жила учительница вместе с семьей, был ад. После 18 марта 2022 года связь с Татьяной Ивановной прервалась. Впоследствии Наталья и другие семьи узнали, что неподалеку от дома семьи Шипило возле детской площадки обнаружили обгоревшие тела.

"Мы должны об этом говорить. Это очень больно. Но если не будем говорить, то это будет означать, что мы смирились", – уверена Наталья.

О том, как она поддержала сына после известия о смерти любимой учительницы, о сложной идентификации и перезахоронении тел и о том, что помогает держаться сегодня, Наталья рассказала.

Ее история войдет в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это крупнейший архив историй мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны. Расскажите свою историю на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.