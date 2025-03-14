'Она наконец-то услышит пение птиц': 6-летняя Альбина из Балаклеи получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Диагноз порока слуха маленькой Альбине был поставлен в начале полномасштабной войны. Тогда ее семья как раз уехала из оккупации – из Балаклеи в Харьковской области. Сначала мама девочки, Татьяна, думала, что именно многочисленные взрывы, гремевшие по городу, вызвали проблемы со слухом у дочери. Впоследствии выяснилось, что девочка плохо слышит от рождения, поэтому ей необходимо слухопротезирование. Недавно 6-летняя Альбина получила суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под особенности и потребности ребенка.

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"Я очень рада, что Альбини предоставили эти слуховые аппараты. Накануне я ей рассказала об этом, а она говорит: "мама, теперь я буду слышать на два ушка"! Доченька очень рада, потому что она даже не слышит то пение птичек или смех детей. Теперь я думаю, что все наладится, все будет хорошо, спасибо Фонду ", - рассказывает мама Альбины Татьяна.

Как объясняет врач-сурдолог Центра слуха Виктория Васильчина, Альбина не слышит некоторых звуков, а сверхсовременные слуховые аппараты помогут девочке компенсировать потерю слуха. Теперь она будет лучше воспринимать звуки окружающего мира, что окажет положительное влияние на развитие ее языка и коммуникационных навыков.

"Это лучшие аппараты, которые есть сегодня. Они компенсируют Альбине высокочастотную потерю слуха. Эти аппараты также имеют шумоподавление, что поможет ребенку распознавать именно шипящие звуки", — объясняет врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

В рамках программы "Ринат Ахметов — Детям" 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.