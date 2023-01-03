Омбудсмен Лубинец анонсировал встречу с Москальковой: главный вопрос – освобождение из РФ гражданских заложников

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец намерен провести переговоры с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Темой их разговора станет вопрос о возвращении из российского плена гражданских украинцев.

Видео дня

Об этом Лубинец сообщил в понедельник, 2 января, в эфире национального телемарафона. Встреча должна состояться уже в январе 2023 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что представители РФ тормозят процесс обмена. В то же время украинская сторона, в частности Координационный штаб по обращению с военнопленными, работает над тем, чтобы все пленные оккупантами украинцы вернулись домой.

"С нашей стороны есть множество проработанных вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия. Замечу, что сейчас из российского плена удалось освободить 1596 наших граждан!" – подчеркнул Лубинец.

По словам уполномоченного по правам человека, с Россией никогда не бывает простых переговоров. Он также анонсировал хорошие новости для Украины на этой неделе.

"Отдельное внимание мы сейчас уделяем освобождению гражданских. Я хочу это подчеркнуть – украинское государство не оставляет попыток вернуть в том числе и гражданских. Не проблема в нас, проблема – в Российской Федерации потому, что РФ сейчас хочет отдельную площадку по гражданским. Мы про это будем договариваться в этом месяце. Я не хотел бы забегать вперед, потому что понимаю, что обществу неинтереснен процесс, общество хочет получить результат", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря Украина вернула из российского плена 140 своих воинов. Среди них – защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмута.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!