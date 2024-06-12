'Олейна' начала сотрудничество с БФ 'Дети Героев': в чем суть проекта

ТМ "Олейна" начала сотрудничество с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд "Дети Героев" в совместном проекте "Олейна – детям. Готовим с любовью", который продолжается с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 года (включительно).

Сотрудничество с Фондом предполагает сразу несколько направлений: ежемесячное перечисление Фонду благотворительной помощи на обеспечение неотложных потребностей его подопечных и серию мастер-классов с профессиональными шеф-поварами. Первый из них прошел 1 июня.

Мероприятие состоялось в пространстве кухни Miele в Киеве, где участники готовили пиццу-галету, салат с яблоком и творожными шариками, мороженое-сорбет с клубникой.

"Лишь повар может добавить души к каждому рецепту. Каждое блюдо получится непременно вкусным, если готовить с любовью, – и в этом сегодня убедились юные повара – участники мастер-класса", – отметила шефиня Ольга Рябенко.

В целом, как рассказали организаторы, в основе каждого мастер-класса – актуальность и сезонность блюд. В частности, летом мастер-классы посвящены блюдам с использованием зелени, свежих овощей, ягод и фруктов.

Маркетинг-менеджер ТМ "Олейна" Евгения Роик прокомментировала мероприятие, заверив, что умение готовить – это не только базовый навык, который поможет заботиться о себе и своих близких, но и возможность справиться со стрессом через творчество.

"Кроме того, дружеское общение со сверстниками и профессиональными поварами во время мастер-классов может помочь найти себя, переключиться и получить ценный опыт", – отметила Роик.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд "Дети Героев". СЕО Фонда Татьяна Новицкая поблагодарила партнера ТМ "Олейна" за инициативу в проведении серии мастер-классов в рамках проекта "Олейна – детям. Готовим с любовью".

"Мы надеемся, что эта программа станет важной поддержкой для юных украинцев в современных реалиях. Для детей, потерявших одного или обоих родителей, очень важно чувствовать заботу и поддержку", – отметила Новицкая.