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Юрий Луценко
Юрий Луценко
Политик

Блог | Олег Барна был настоящим. Именно такие люди во все века защищали Украину

Олег Барна был настоящим. Именно такие люди во все века защищали Украину

Він був 

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Блін, як страшно це звучить - він був. 

Олег Барна був безкомпромісним у своїй правоті і у своїх помилках. Він був учителем фізики та математики і ,ставши політиком, все розкладав на дві полиці - українську і ворожу. 

Олег був класичним, без будь якої домішки чи користі, бандерівцем. 

І ніщо і ніхто не міг зсунути цю людину-камінь з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну. 

Він був цільний у своїх переконаннях і діях. Йому взагалі було байдуже, що навколо нього. Він боровся проти Кучми в 90-х, він був поранений на Майдані 2014, пішов у першому загоні добровольців на АТО, де знову був поранений. Депутатство він по-моєму й не помітив, залишився таким же чорно-білим, радикальним і впертим. 

Він приносив багато проблем для коаліції, але на нього не можна було сердитися. Його щирість, безпосередність і безкорислива любов до України робила всі претензії неадекватними. 

Те, що Олег після усіх травм пішов воювати - не дивувало. Він, який ще в січні 2015 у залі Верховної Ради назвав Путіна ху@йлом, лишався собою - не на словах, а в окопі. 

Ми інколи переписувалися. Він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в Перемозі. 

18 квітня мав бути його день народження. Смертію смерть поправ. 

А ще він малював образи…

Спи вічним сном, Друже Олег, наш Брате і Герою. 

Живий, поки памятаємо.

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