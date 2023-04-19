Він був

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Блін, як страшно це звучить - він був.

Олег Барна був безкомпромісним у своїй правоті і у своїх помилках. Він був учителем фізики та математики і ,ставши політиком, все розкладав на дві полиці - українську і ворожу.

Олег був класичним, без будь якої домішки чи користі, бандерівцем.

І ніщо і ніхто не міг зсунути цю людину-камінь з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну.

Він був цільний у своїх переконаннях і діях. Йому взагалі було байдуже, що навколо нього. Він боровся проти Кучми в 90-х, він був поранений на Майдані 2014, пішов у першому загоні добровольців на АТО, де знову був поранений. Депутатство він по-моєму й не помітив, залишився таким же чорно-білим, радикальним і впертим.

Він приносив багато проблем для коаліції, але на нього не можна було сердитися. Його щирість, безпосередність і безкорислива любов до України робила всі претензії неадекватними.

Те, що Олег після усіх травм пішов воювати - не дивувало. Він, який ще в січні 2015 у залі Верховної Ради назвав Путіна ху@йлом, лишався собою - не на словах, а в окопі.

Ми інколи переписувалися. Він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в Перемозі.

18 квітня мав бути його день народження. Смертію смерть поправ.

А ще він малював образи…

Спи вічним сном, Друже Олег, наш Брате і Герою.

Живий, поки памятаємо.