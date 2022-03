Около 400 граждан Швеции выразили готовность приехать в Украину и воевать против российских оккупантов, защищая наше государство. Они могут стать частью Интернационального легиона, о создании которого ранее объявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом написал на своей странице в Twitter Андерс Остлунд, швед, который живет в Киеве. По его словам, добровольцев разместят в англоязычной группе и они будут участвовать в защите Украины.

"Около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию. Неплохо для маленькой страны спустя всего несколько дней после того, как состоялся призыв военных добровольцев", – написал он.

Остлунд добавил, что есть шанс, что Интернациональный легион станет очень мощным.

Ранее Зеленский заявлял, что легион будут набирать из иностранцев, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности. Президент обратился ко всем гражданам стран-партнеров, желающим встать на защиту Украины.

Иностранцы имеют право добровольно вступить в ряды украинской армии на военную службу по контракту, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. В настоящее время им предлагается именно такой вариант.

About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A