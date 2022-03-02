Десятки добровольцев из миролюбивой Японии согласились воевать за Украину

В среду, 2 марта, британское издание Reuters сообщило о десятках добровольцев из Японии, которые согласились бороться за освобождение Украины от российских оккупантов. Информагентство пообщалось с 39-летним офисным работником Кеичи Куроги, который откликнулся на призыв президента Украины к иностранцам.

Напомним, что в воскресенье, 27 февраля, президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Туда смогут присоединиться иностранцы (граждане стран-партнеров), которые хотят сопротивляться российским оккупантам и стремятся защитить мир от опасности.

Кеичи стал одним из добровольцев из Японии, согласившихся вступить в новый легион. По данным Reuters, 28 февраля после того, как он узнал о войне – позвонил в украинское посольство: "Я увидел фотографии пожилых мужчин и женщин в Украине, которые берут оружие и уходят на фронт – и почувствовал, что должен быть рядом с ними". Тогда посольство отклонило предложение Куроги воевать, ведь у него не хватает военного опыта.

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Во вторник, 1 марта, 70 японцев, 50 из которых – экс-члены Сил самообороны Японии и двое – ветераны французского иностранного легиона, подали заявления на вступление в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. В Украине поблагодарили японцев за многочисленные запросы по волонтерству, но предостерегли, что любые кандидаты для этого должны иметь практический опыт в Силах самообороны Японии или пройти специализированное обучение.

Впоследствии Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, призвал граждан своей страны временно отменить поездки в Украину и добавил: "Министерство иностранных дел Японии выдало рекомендацию по эвакуации для всей Украины. Мы хотим, чтобы люди прекратили любые поездки в Украину, независимо от цели их визита".

Напомним, что 24 февраля в Токио сотни человек собрались на акцию протеста против российского вторжения. Кроме того, 60 тысяч жителей Японии собрали для Украины в виде пожертвований около 17 миллионов долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Япония призвала Россию немедленно вывести войска из Украины. Также она ввела санкции против страны-агрессора.