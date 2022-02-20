Около 400 иностранных журналистов не могли попасть в зону ООС: вопрос решился после резонанса в СМИ

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Аккредитация иностранных журналистов в зону проведения Операции объединенных сил ускорен. Теперь они смогут попасть туда в течении 48 часов.

Такое решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом "Цензор.Нет" сообщили в Генштабе ВСУ.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил ускорить аккредитацию иностранных журналистов для работы в ООС до 48 часов, если они раньше подали необходимые документы в пресс-центр ООС", – говорится в ответе.

При этом в Генштабе пояснили, что остаются условия подачи документов, ограничения касательно государственной тайны и меры безопасности для журналистов.

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В случае задержки в ведомстве просят обращаться и обещают оперативно решать все несогласованности.

В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что около 400 сотрудников мировых СМИ не могли попасть в зону ООС.

Оператор съемочной группы одного из крупнейших немецких телеканалов ZDF рассказал OBOZREVATEL, что журналисты три недели ждали аккредитации.

По словам журналиста Юрия Бутусова, некоторые представители СМИ ждали еще больше – месяц.

Вместе с тем, ранее OBOZREVATEL писал, что для журналистов 17 февраля была организована спецдоставка в Станицу Луганскую, где оккупанты обстреляли детский сад.

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