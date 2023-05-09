Оккупированный Донецк столкнулся с большой проблемой, захватчики ищут решение – разведка Британии

Временно оккупированный Россией Донецк столкнулся с большой проблемой, которая становится критической. Российские оккупанты пытаются найти какое-то решение.

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Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании. 28 апреля 2023 года террорист Денис Пушилин, называющий себя "главой "ДНР", заявил, что запасы воды в регионе находятся на опасно низком уровне.

Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Россией города после широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Канал Северский-Донец, который снабжает регион водой, остается в значительной степени под контролем Украины, но российские силы, вероятно, пытались оккупировать канал, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке.

Канал Северский-Донец проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута. Интенсивное использование Россией непрямой артиллерии для захвата Бахмута и прилегающих территорий, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре, подрывая усилия России по устранению нехватки воды, изначально созданной ее самой.

Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр оккупированного Донецка днем в пятницу, 28 апреля, подвергся обстрелам со стороны войск РФ. Вследствие атаки по меньшей мере 7 человек погибли.

В Пасхальную ночь российские террористы обстреляли центр Донецка, в частности храм, где проходила праздничная служба. Пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы обстрел вели ВСУ.

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