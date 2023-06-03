Оккупанты заявляли об ударе Storm Shadow: появились спутниковые фото порта в Бердянске после 'бавовны'

В конце мая во временно оккупированном Бердянске в Запорожье произошла "бавовна" в порту. В сети показали спутниковые снимки последствий прилета по базе российских захватчиков.

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оккупанты заявляли об ударе ракетами Storm Shadow. Кадры опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в своем Twitter-аккаунте.

"Ущерб от недавнего удара по порту оккупированного Россией Бердянска виден на новых спутниковых снимках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот участок находится более чем в 90 километрах от линии фронта в Украине.

Следует добавить, взрывы вблизи порта, в результате которого в небо поднялся столб дыма, раздались 21 мая.

Оккупационные власти Бердянска отчитались, что удар по городу был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow. Заявили, что их ПВО якобы удалось сбить шесть из семи выпущенных ракет. В итоге поражено одно из подразделений оккупантов.

Однако на кадрах видны значительные разрушения здания, в котором оккупанты обустроили свой штаб. Тем не менее, количество ликвидированных захватчиков и уничтоженной техники не уточняется.

Напомним, в субботу, 3 июня, во временно оккупированном Бердянске в Запорожье около 12 часов дня прогремели мощные взрывы. По свидетельству местных жителей, прилеты пришлись на район морского порта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в оккупированном Бердянске также расцвел "хлопок": украинские воины произвели по меньшей мере пять впечатлений позиций оккупантов во временно захваченном украинском городе.

Сами захватчики не придумали ничего лучше, чем рассказывать об "успешной работе ПВО".