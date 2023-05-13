Оккупанты заявили, что нашли после взрывов в Луганске американский дрон

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске произошла серия взрывов. После этого российские захватчики заявили, что обнаружили в городе американский дрон.

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА - Новости". Рупоры Кремля также опубликовали фото якобы того же БпЛА.

"В центре Луганска найден дрон американского производства, он упал незадолго до ракетного удара", – заявил источник в силовых структурах РФ.

В так называемом МВД ЛНР уточнили, что летательный аппарат ADM-160B производства США якобы был ложной целью перед настоящим ударом.

Также российские пропагандисты утверждают, что в результате "бавовны" в Луганске пострадали шесть детей.

Стоит отметить, что 12 мая, когда оккупанты отмечают "день ЛНР", на временно оккупированную Луганщину посетил "хлопок".

Российские военкоры начали сообщать о возможном ударе по нефтехранилищу. В украинских пабликах же намекают на поражение стоянки со значительным количеством военной техники, в результате чего она якобы была уничтожена.

Третья версия по "локации" говорит о том, что один из прилетов якобы зафиксирован на заводе "Полипак" в Луганске.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Алексей Столяров, по совместительству являющийся зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу, был 12 мая в Луганске непосредственно перед взрывами. В результате "хлопка" он не пострадал.

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