Оккупанты задержали в Мариуполе трех подростков, хранивших дома флаг Украины: их хотят судить. Фото
В оккупированном Мариуполе российские захватчики задержали троих подростков, которые хранили дома флаг Украины. Несовершеннолетних теперь планируют судить.
О задержании украинских подростков 24 апреля объявило так называемое "министерство внутренних дел ДНР". Трое жителей Мариуполя 2006-го и 2007 года рождения якобы в общественном месте спровоцировали конфликт с прохожим из-за его пророссийской позиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Оккупанты выдвинули детям абсурдное обвинение, заявив, что те якобы "подвергали сомнению территориальную целостность РФ".
После задержания подростков захватчики провели обыски в их квартирах, по итогам которых нашли флаг 109-го отдельного горного штурмового батальона Вооруженных сил Украины.
За это они намерены судить несовершеннолетних украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В сети показали свежие фото уничтоженного армией РФ Мариуполя. "Депрессия в каждом виде через окно автобуса или авто", – прокомментировали в мэрии города.
– Оккупанты погрузили временно оккупированный Мариуполь в средневековье. Прямо посреди улиц они режут баранов и устраивают стихийную торговлю.
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