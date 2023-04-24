'Мертвый город!' В сети показали свежие фото уничтоженного армией Путина Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко продолжает открывать украинцам реалии из временно подконтрольного России города. В этот раз чиновник показал, как выглядят разрушенные захватчиками улицы и фасады во время дождя.

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Он опубликовал мрачные, печальные кадры на своем Telegram-канале. Мариупольцы, которые остаются в своем родном городе, несмотря на приход "русского мира", отправили ему снимки панорамного вида из окна автобуса.

"В Мариуполе моросит, смывая всю иллюзию наличия жизни в городе. Депрессия в каждом виде через окно автобуса или авто. Мертвый город…", – подписал Андрющенко свою депрессивную публикацию.

Отметим, что оккупанты из России регулярно через свою пропаганду пытаются навязать мнение, что стремительно и успешно отстраивают "денацифицированный" Мариуполь. Однако правда вскрывается, ее все тяжелей спрятать за очевидной ложью.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики погрузили Мариуполь в средневековье. Прямо посреди улиц города россияне режут баранов и устраивают стихийную торговлю.

Они также сносят поврежденные собственными бомбами многоэтажки целыми районами. С такими темпами несчастный Мариуполь превратится в пустыню, дыру на карте некогда процветающего украинского Донбасса.