Оккупанты выгоняют из домов жителей прифронтовых городов на Луганщине, – Гайдай

Российские оккупанты продолжают совершать безобразия на временно захваченных ими территориях Украины. На Луганщине жителей прифронтовых городов даже выгоняют из собственных домов.

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Их отправляют вглубь оккупированного региона. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона в воскресенье, 20 января.

По его словам, украинцев выгоняют из их домов, а другое жилье российские захватчики не предоставляют. Такое происходит в частности в городах Кременная и Рубежное.

"Отправляют людей куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют. Оккупанты закрывают города на въезд и выезд", – сказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что военные РФ очень боятся, что украинцы будут помогать своим Вооруженным силам и "сливать" защитникам Украины данные про места расположения россиян и их позиции. Из-за этого захватчики усилили в оккупированном регионе репрессии против мирных жителей.

Гайдай также рассказал, что ситуация в регионе, как и раньше, тяжелая. Однако, по его словам, она контролируется – Силы обороны Украины потихоньку продвигаются вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Гайдая, ВСУ постепенно продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях. При этом каждый метр земли дается нашим защитникам очень тяжело.

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