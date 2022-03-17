Оккупанты всю ночь обстреливали Харьков и Чернигов, на Николаевщине идут бои. Главное о ситуации по регионам

Оккупанты всю ночь обстреливали Харьков и Чернигов, в Николаевской области продолжаются бои. Мариуполь снова страдал от авиаударов.

Горячее было и на Донбассе - там оккупанты продолжают просто уничтожать мирные Рубежное, Северодонецк и Авдеевку. Мы собрали информацию о том, как прошли вечер и ночь в разных областях Украины и какой была ситуация в разных уголках Украины по состоянию на 8:00 17 марта.

Киевская область :

В области сохраняется постоянная угроза авиаударов, ночью практически по всей Киевщине звучали сигналы противовоздушной тревоги.

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В Бучанском районе, в частности, в Ирпене, Буче, Гостомеле и Макарове продолжались бои, происходили артиллерийские обстрелы.

В Броварском районе враг наносил ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной общины. Число пострадавших уточняется.

Черниговская область:

В области ночью было несколько воздушных тревог за ночь. Также враг с вечера и всю ночь методично обстреливал Чернигов из артиллерии. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Сумская область:

По Сумскому району на протяжении нескольких часов работала вражеская артиллерия. Также была объявлена воздушная тревога. Данные о пострадавших отсутствуют.

Житомирская область:

Ночью, невзирая на несколько сигналов противовоздушной тревоги, авиационно-ракетных ударов не было.

Кировоградщина:

Ситуация контролируемая и относительно спокойная, ночью дважды объявлялась противовоздушная тревога.

Днепропетровская область:

Одна воздушная тревога ночью. В целом ночь прошла спокойно.

Харьковская область:

По Харькову враг всю ночь проводил хаотические обстрелы. Снаряды попадали в жилые дома, школы, склады. Количество пострадавших еще устанавливается. В городе работают спасатели.

На территории Харьковской области бои продолжаются в Изюме и на Чугуевском направлении.

Оккупанты ночью обстреляли город Мерефу, что в Харьковском районе, разрушили школу и дом культуры, повреждены жилые дома. Есть пострадавшие. Работают спасатели.

Запорожская область:

Ночью в области дважды включалась противовоздушная тревога.

Ривненская область:

Трижды объявлялась воздушная тревога. Но ночь прошла без обстрелов.

Накануне вечером был нанесен ракетный удар по военному объекту в городе Сарны на севере области (90 км от Ровно). Пострадавших или погибших нет. Работает соответствующая комиссия.

Волынская область:

Ночь прошла относительно спокойно, несколько раз объявлялась противовоздушная тревога.

Винницкая область:

Несмотря на сигналы тревоги, ночь прошла относительно спокойно.

Закарпатская область:

Ночью звучал сигнал противовоздушной тревоги, но сейчас ситуация спокойная.

Хмельницкая область :

Ситуация спокойная. Ночью объявлялась тревога.

Тернопольская область:

Ночью люди трижды вынуждены были прятаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. К утру все спокойно

Черкасская область:

Ситуация стабильная, одна воздушная тревога ночью

Львовская область:

Ночь прошла спокойно.

Полтавская область:

Ночь прошла спокойно. Фиксировалась продолжительная воздушная тревога в Пирятине.

Черновцы:

Ситуация относительно спокойная, воздушная тревога ночью

Ивано-Франковск:

Ночью одна воздушная тревога.

Луганская область:

Северодонецк и Рубежное в огне. В Северодонецке оккупанты попали в Укртелеком. В Рубежном – не менее 27 возгораний жилых домов. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Донецкая область:

По Авдеевке всю ночь враг вел хаотический артобстрел, утром — авиаудары, за ними город оккупанты начали обстреливать из "Градов". Обстрелы продолжались и по состоянию на 8:00. О последствиях и пострадавших информации пока нет, обстрелы идут и сейчас.

Марьинка, Красногоровка тоже ночью страдали от вражеских обстрелов. Разбито здание Марьинской ВА.

По Мариуполю оккупанты снова наносили авиаудары. Люди самостоятельно вырываются из Мариуполя на собственном транспорте. Риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.

Николаевская область:

Ночь была неспокойной, в центральной части области - бои с оккупантами.

Херсонская область:

В Херсонской области всю ночь и утро - сильные взрывы и обстрелы из "Градов". Область полностью оккупирована рашистскими войсками, из-за чего почти в каждой из 49 территориальных общин возникают перебои с электроэнергией, водо- и газоснабжением. По состоянию на вечер 16 марта обесточены 64 населенных пункта. Из-за отсутствия продуктов, лекарств и террора россиянами мирных жителей ситуация в области критическая.

Одесса:

Ночь прошла относительно спокойно. Ситуация контролируется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили ад в Рубежном Луганской области: там обстрелы продолжались всю ночь.

В Харьковской области враг ударил по Мерефе, там загорелась школа.

Однако ВСУ делает все, чтобы российские захватчики пожалели о том, что пришли в Украину. Оккупанты несут большие потери в Украине, растет количество случаев дезертирства.

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