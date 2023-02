Оккупанты ведут наступление в районе Кременной и Бахмута, в России могут отложить вторую волну мобилизации – ISW

Российские оккупационные войска ведут наступление в районе Кременной и Бахмута. При этом, в стране-агрессоре России могут отложить вторую волну мобилизации.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 13 февраля. В частности, российские войска продолжают наступательные операции к северо-западу от Сватово.

В районе Кременной только за предыдущие сутки произошло 23 боевых столкновения между оккупантами и защитниками Украины. Наземные атаки захватчики продолжают в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

При этом, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что наемники якобы захватили Красную Гору к северу от Бахмута, но он уже не единожды попадался на лжи.

В то же время, представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий заявил, что российские официальные лица отложат запланированную вторую волну мобилизации из-за сохраняющихся проблем, связанных с первой волной мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ISW отметили, что командование РФ может спешить с захватом Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи. При этом в минобороны страны-агрессора стараются приуменьшить роль "вагнеровцев", их постепенно заменяют регулярными войсками, а вербовку в тюрьмах Пригожину запретили.