Оккупанты в Мариуполе выдают пенсионерам гнилую тушенку как ''гуманитарку''. Фото

В оккупированном Мариуполе захватчики в пунктах выдачи гуманитарной помощи выдают пенсионерам гнилую тушенку. Срок ее годности закончился еще год назад.

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Об этом 26 января рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также показал фото "помощи" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам советника мэра, просроченные мясные консервы выдавали на этой неделе в гуманитарном центре оккупантов "Яблочко". Срок годности тушенки закончился еще в феврале 2022 года.

Она имеет запах протухлости и вкус гнили.

Андрющенко добавил, что такую "гумпомощь" раздают центры, за которые ответственны дети "гауляйтеров". Он выразил уверенность, что нормальные товары они разворовали и сменили на непригодные.

"Вот и вся "смена гауляйтера". Как воровали, так и воруют. Как отравляли мариупольцев ради наживы, так и отравляют. Как выживать людям – вопросы без ответа. Пенсии почти остановлены, гуманитарка только для помойки", – заявил советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым "гауляйтером" Мариуполя назначен "опытный" коллаборант – бывший правоохранитель Олег Моргун. Он перешел на сторону РФ еще в 2014 году.