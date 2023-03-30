Оккупанты в Мариуполе устроили ''охоту'' на движение сопротивления: на ''зачистку'' отправили мобильные патрули. Видео

Российские военные в Мариуполе превратили город в настоящее гетто для украинцев. Ситуация во временно оккупированном городе Донецкой области ухудшается с каждым днем.

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В четверг, 30 марта, оккупанты устроили "охоту" на движение сопротивления. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что на зачистку захватчики отправили мобильные патрули.

"Утро Мариуполя начинается с зачисток. Мобильные патрули по пр. Металлургов. Поисковые мероприятия членов Мариупольского Сопротивления не останавливаются. Безрезультатно, но вместе с тем", – отметил Андрющенко.

Стоит отметить, что "бавовна" во временно оккупированном Мариуполе, которая произошла утром 27 марта, заставил российских захватчиков опрокинуть средства ПВО из Центрального и Приморского районов города в Левобережье. Представители государства-террориста чувствуют себя в городе совсем неуютно.

В то же время российские захватчики продолжают уничтожать Мариуполь. В городе, где до 24 февраля 2022 года проживало более 500 тысяч человек, продолжается снос домов целыми улицами и районами.

Однако смелые жители Мариуполя включили песни на украинском языке на оживленной улице. Город ждет возвращения домой – в Украину. А перед этим в городе акцию сопротивления российской оккупации устроили активисты "Желтой ленты". Они расклеили на улицах патриотические открытки и сделали граффити с символикой.

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