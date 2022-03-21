В ЕС признали военным преступлением действия России в Мариуполе: город разрушен, люди умирают

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал события в осажденном Мариуполе крупным военным преступлением. По его словам, Европейский Союз рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России.

В частности, ЕС готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере. Об этом Боррель заявил перед началом встреч министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает "Европейская правда".

Он подтвердил, что министры обсудят возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России. Глава дипломатии ЕС убежден, что Россия совершает в Украине военные преступления. Происходящее в Мариуполе Боррель назвал "страшным военным преступлением".

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"Происходящее в Мариуполе – это страшное военное преступление, что-то ужасное. Мы должны это категорически осудить: город полностью разрушен, люди умирают", – сказал Боррель.

Кроме того, Боррель заявил о возможном утверждении следующего транша из Европейского фонда обеспечения мира. Ранее в Евросоюзе говорили, что планируют согласовать дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине в ближайшее время.

Напомним, кроме Украины, еще 6 государств мира уже приступили к расследованию военных преступлений РФ на территории нашего государства. Со всеми этими странами Офис генерального прокурора Украины наладил тесное сотрудничество.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты предложили власти города сдаться и перейти на их сторону. По его словам, такое решение в мэрии никогда не примут. Он добавил, что ответ готов заранее: "х*й вам, а не Мариуполь".

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