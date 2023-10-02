Оккупанты уничтожили в Мариуполе последний украинский мурал 'Навстречу счастью': фото

Войска страны-агрессора России продолжают уничтожать временно захваченный и полуразрушенный Мариуполь в Донецкой области. Россияне уничтожили в городе последний украинский мурал с названием "Навстречу счастью".

Эта картина не была связана ни с историей Украины ни с украинскими военными. Об этом на своем канале в Telegram написал советник законного мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 1 октября.

На мурале изображена женщина с пустой клеткой. Этот рисунок является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь, пишет Андрющенко.

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Советник мэра подчеркнул, что российские оккупационные войска – это варвары 21 века, которые продолжают уничтожать украинский город своими грязными руками.

"Вот оно – Россия. Никаких прав. Никакого уважения. Никакого проявления современного искусства", – говорится в его сообщении.

Андрющенко отметил, что каждый военный страны-террориста должен понести наказание за агрессию против Мариуполя и каждого города Украины.

Ранее Андрющенко показал видео из центра Мариуполя, на котором видно развалины построек. От временно захваченного и разрушенного Россией города практически ничего не осталось. Уцелевшие от вражеских ударов здания превратились на дома из фильма ужасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты продолжают отравлять жизнь людям. Россияне обещали местным компенсацию за жилье, которое сами же разрушили, когда вторглись в город, однако спустя полтора года многие мариупольчане так и не дождались этого.

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