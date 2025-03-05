Оккупанты уничтожили уникальную древнюю фреску Ханского дворца в Бахчисарае. Фото

Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают уничтожать культурное наследие прошлых времен. В этот раз захватчики разрушили уникальную древнюю фреску Ханского дворца в Бахчисарае

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Фреска была уничтожена во время "строительных работ". Об этом в Facebook сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Во время бесконечной "реставрации" Ханского дворца в Бахчисарае строители разрушили исторически ценную роспись, поскольку "думали, что это просто старая штукатурка".

Пропагандистские российские СМИ оправдываются, что "ремонт" верхней части дворца вели обычные маляры, которые должны были убрать все старое покрытие. Поэтому, когда очередь дошла до древней фрески, ее просто демонтировали.

При этом оккупанты констатируют, что фреску уже невозможно восстановить. Более того, россияне цинично предлагают "нарисовать ее заново".

Стоит отметить, что варварская "реставрация" Ханского дворца многократно критиковалась международными структурами как форма фактического уничтожения подлинности этого уникального памятника истории и культуры крымских татар.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что 11 лет назад жители Крыма показали, что готовы сопротивляться российской агрессии. Глава государства отметил храбрость и честность всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией украинского полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, ко Дню сопротивления оккупации Крыма украинские патриоты подняли сине-желтые флаги на одной из самых высоких вершин полуострова – Пахкал-Кая. Этот смелый поступок стал мощным напоминанием о том, что Крым – это Украина, а борьба за его освобождение продолжается.

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