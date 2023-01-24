Оккупанты ударили по селу Липцы на Харьковщине, ранены два человека

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские населенные пункты. Во вторник, 24 января, путинская армия ударила по селу Липцы Харьковской области.

Видео дня

В результате этого ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, избивали оккупанты по гражданскому населению из артиллерии.

"Сегодня оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района", – говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что в результате атаки ранены 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние их здоровья оценивается как среднее.

Кроме того, оккупанты нанесли удары с минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелка. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что утром 24 января войска РФ ударили по городу Купянск Харьковщине. Вражеские снаряды прилетели по жилым домам, там разгорелись масштабные пожары.

В воскресенье, 22 января, российские войска снова обстреляли территорию Харьковской области. В результате очередного теракта погибла 67-летняя жительница села Петровка Золочевской общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска утром субботы, 14 января, совершили обстрел Харькова ракетами С-300. Из-за действий оккупантов в городе на время остановило работу метро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!