Оккупанты ударили по Константиновке, среди раненых – дети. Фото

Российские оккупационные войска продолжают ежедневно обстреливать Донецкую область. Во вторник, 24 января, путинская армия ударила по Константиновке в Краматорском районе.

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В результате атаки есть пострадавшие, в частности, дети. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В частности, во время обстрела Константиновки оккупанты ранили 4 человека.

"Среди раненых – двое детей", – уточнил Кириленко.

Он добавил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние здоровья считается удовлетворительным.

Также в результате вражеского обстрела повреждены многоэтажки, однако все последствия еще устанавливаются.

"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским. За все свои преступления россияне понесут справедливое наказание!" – отметил глава Донецкой ОВА.

Напомним, вражеские войска России вечером 23 января ударили по жилому кварталу города Часов Яр Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 8 января обстреляли тыловые районы Донецкой области. После полуночи оккупанты выпустили семь ракет по Краматорску и две по Константиновке, в результате чего есть разрушения.

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