Оккупанты ударили по Чернобаевке: тяжелое ранение получил годовалый мальчик

Российские оккупационные войска нанесли удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки путинской армии тяжелое ранение получил годовалый мальчик.

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Сейчас малыша пытаются спасти. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Огонь по мирному населению среди бела дня российские преступники открыли из артиллерии.

"Российские оккупанты воюют с малышами на Херсонщине. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик", – сообщили в ОВА.

Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в среднем состоянии тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо.

Напомним, во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате обстрела разрушен частный жилой дом, 4 человека погибли и по меньшей мере 5 получили ранения.

27 февраля оккупанты также ударили по городу Херсон. Местные жители слышали взрывы, а потом увидели дым в небе. В Херсонском облсовете сообщили, что интенсивность обстрелов Херсона в понедельник, 27 февраля, значительно выше обычного. Там призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность и не находиться на открытых просторах.

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