'Оккупанты убивают счастье': сеть растрогал рассказ украинки о погибших в результате ракетного удара РФ по Умани. Фото

,Бывшая жительница дома в Умани, уничтоженная ракетой российских террористов, написала трогательный пост о своих погибших соседях. Она призналась, что за годы, прожитые рядом, они стали почти родными друг другу и их смерть для нее – тяжелая потеря.

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Об этом на странице в Facebook рассказала Наталья Сорокина Шовкова. По ее словам, они с погибшими всегда вместе отмечали праздники, помогали друг другу и держали дверь открытой для соседей – в этом доме жило счастье.

Наталья вспоминает тетю Свету, которая любила стирать, а когда ветер срывал полотенце или простыню, она приносила ей белье. Женщина вспоминает, как однажды она ненароком попала на день рождения к соседке, принеся ей очередные "подарки", срывавшие ветер.

"Я вам подарки принесла!", – кричу еще в коридоре. "Входи!" - смеется тетя Света. И уже, когда я оказалась в ее кухне, добавляет: "А у меня сегодня день рождения!" Мы пили вино, закусывали шарлоткой и разговаривали обо всем на свете. Тетя Света погибла 28.04.2023 года. Ее дочь Инна – тоже", – написала Наталья Сорокина.

По словам женщины, ни одно событие в жизни семьи не проходило без соседей.

"Мои дети и соседский внучка Максим росли вместе. Максим любил к нам ходить завтракать. А мои ребята – к соседям ужинать. А мы, взрослые, говорили, что наши детки нигде не пропадут. На праздники один из соседей Андрей брал в руки гитару, я иногда баян, и наше пение слышало все окрестные дома", – вспоминает Наталья.

Также женщина рассказала о Светланке – дочери соседей, которую очень любили дети. Когда она приходила, то приносила им гору сладостей и подарков.

А когда семья Натальи переехала, в их квартире поселились Светлана со своим мужем Ярославом, чтобы быть близко к родителям.

"Светлана и Ярослав погибли 28.04.2023 года. В квартире, где родились мои дети, где почти десять лет жило счастье… Максим чудом остался жив. Ночевал у дедушки и бабушки", – рассказала жительница дома в Умани, уничтоженного русскими извергами.

Напомним: всего в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли по меньшей мере 23 человека. Все обнаруженные тела удалось идентифицировать. Также неизвестна судьба двух женщин. Спасены при разборе завалов 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушившую целый подъезд, в котором было 46 квартир. В разрушенном подъезде проживало 109 человек.

В сети показали фото детей, погибших в результате ракетного удара кафиров по многоэтажке в Умани.

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