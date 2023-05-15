Оккупанты строят укрепления у мостов в Мариуполе: жителей города могут использовать как живой щит. Фото

В ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины российские оккупанты строят укрепления у мостов во временно захваченном Мариуполе. Жителей города могут использовать как живой щит.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующие снимки.

"Так выглядят укрепления, что россияне будут в Мариуполе у мостов. Можете сами увидеть – рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано", – отметил он.

По словам Андрющенко, эти укрепления увидеть сложно, если не знать, что они там есть. Все эти постройки, которые находятся у каждого моста и по всей длине рек Кальчик и Кальмиус, построены за последние месяцы.

"Россияне готовятся. Готовятся биться за Мариуполь. Поэтому не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди. Хуже всего для города – это точно добьет город. Потому что что русня атакует, что обороняется – все превращает в пепел. Хуже всего для мариупольцев - их снова будут держать заложниками и живым щитом", – добавил Андрющенко.

Кроме того, местным жителям он посоветовал уезжать из Мариуполя, пока есть такая возможность.

Следует отметить, что в оккупированном Мариуполе войска России хоронят свои системы ПВО среди жилых домов. Захватчики регулярно прибегают к такой тактике, используя мирное население как живой щит.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне не спешат отстраивать даже жилые дома в уничтоженном ими Мариуполе, не говоря уже о драмтеатре, где погибли сотни людей. Оккупанты сбросили авиабомбу на здание 16 марта 2022 года, затем снесли остатки, и сейчас здание по-прежнему остается в состоянии руины.

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