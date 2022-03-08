Оккупанты срывают эвакуацию жителей Мариуполя: людей не выпускают из города

Российские оккупанты продолжают нарушать договоренности и срывают эвакуацию жителей Мариуполя через гуманитарные коридоры. Враг начал атаку именно в направлении "зеленого" коридора.

Такие действия оккупантов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Об этом сообщили на странице Министерства обороны в Facebook.

Стоит отметить, что предварительно украинские военные предприняли ряд мер для обеспечения безопасности мирного населения – расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д.

"Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными", – заявили в Минобороны.

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Стоит отметить, что несколько дней назад оккупанты снова сорвали эвакуацию из Мариуполя. Враг коварно обстрелял зеленый коридор, через который город должны были покинуть пожилые люди, женщины и дети.

Напомним, 8 марта заработал гуманитарный коридор для города Сумы. Украина объявила по маршруту из города режим тишины в период с 9:00 до 21:00. Однако власти считают, что российская сторона готовит манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем.

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