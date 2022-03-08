Верещук заявила, что должен открыться гуманитарный коридор для Сум, но есть большой риск провокаций

8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Украина объявляет по маршруту из города режим тишины в период с 9:00 до 21:00. Однако власти считают, что российская сторона готовит манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, маршрут выглядит следующим образом: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

"Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован министерством обороны России в соответствующем письме к Международному комитету Красного Креста. То есть документальное подтверждение есть и у Красного Креста, и у нас как стороны, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора. Никакие другие маршруты не согласовывались", – подчеркнула Верещук.

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Министр также сообщила, что представители страны-агрессора запланировали срыв этого гуманитарного коридора. "Готовятся манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем. Несогласованным. Небезопасным", – сказала она.

Речь идет об эвакуации из города Сумы в Полтаву гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности, это граждане Индии и Китая, рассказала Верещук.

"Также речь идет о доставке гуманитарным коридором в город Сумы соответствующих гуманитарных грузов... По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в Сумы", – сообщила она.

По словам министра, гуманитарный груз будет доставляться в Сумы по другому маршруту: Лохвица – Андрияшевка – Ромны – Недригайлов – Сумы.

"Договорено, что в 10 часов утра первая колонна должна начать движение из Сум. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте. Также мы присылали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины", – перечислила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ночью 8 марта снова обстреляли Бучу и другие регионы Киевской области из артиллерии. По словам мэра Анатолия Федорука, местные жители оказались фактически в заложниках из-за действий россиян.