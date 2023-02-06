Оккупанты сожгли уникальный детсад под Харьковом: журналистка показала щемящие фото

Войска страны-агрессора России сожгли в Харьковской области двухэтажный дом, в котором местная жительница организовала уникальный детский сад по системе Монтессори. Он расположен в населенном пункте Тишки, который был в российской оккупации восемь месяцев.

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Журналист Анна Гин на своей странице в Facebook показала фото до и после прихода "русского мира". На кадрах видно, что оккупанты уничтожили здание полностью.

При этом, как написала Гин, со слов военных, следов прилета нет – дом сожжен изнутри. При этом, россияне уничтожили не только этот детский садик, сожжена вся улица.

До войны в этом садике дети занимались по системе Монтессори. На территории также находилась мини-ферма с кроликами и курочками, игровая площадка на опушке леса, бассейн, библиотека, мини-кинотеатр.

"Зачем жечь? Замести следы грабежей? Просто из зависти? От злобищи? В ванной обгоревшее тряпье и георгиевские ленты. В мини-кинотеатре грязные детские матрасики, окурки, пустые бутылки – лежка "освободителей". Ферму сожгли отдельно. Кроликов, курочек", – говорится в сообщении.

Журналист подчеркнула, что это преступление российской армии еще одно доказательство безобразности "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Харькова утром 5 февраля, значительные разрушения потерпело здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.