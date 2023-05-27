Оккупанты создали на Херсонщине дефицит еды и товаров первой необходимости – ЦНС

На некоторых территориях Херсонской области Украины, которые временно остаются под контролем российских оккупантов, фиксируют нехватку товаров первой необходимости. Кроме того, в этих населенных пунктах наблюдается дефицит еды.

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О том, к чему привели преступные действия оккупационной армии России и местных предателей-коллаборантов, сообщили в пятницу, 26 мая, на сайте Центра национального сопротивления. Как отмечается, на захваченных территориях региона "наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация"

"Наихудшая ситуация зафиксирована в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали жителей оккупированных городов и сел сообщать о местоположении и перемещении оккупантов, чтобы приблизить освобождение населенного пункта.

Ранее стало известно, что на Херсонщине враг оставил гражданских украинцев без мобильной связи, чтобы они не имели возможности обмениваться информацией. Оккупанты целенаправленно уничтожили оборудование мобильной связи в районах населенных пунктов Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово и Таврийское. Захватчики демонтировали электрооборудование, а вышки свалили, подпилив опоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 мая российские оккупанты ударили по Бериславу и Ивановке в Херсонской области. В результате повреждены школа и общежитие. Кроме того, есть раненая.