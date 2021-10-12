Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе, ВСУ открыли огонь в ответ – штаб ООС

За минувшие сутки, 11 октября, вооруженный формирования РФ на Донбассе ранили бойца Вооруженных сил Украины. Наши защитники открыли огонь в ответ.

Воину оказали экстренную медицинскую помощь и доставили его в госпиталь. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщила пресс-служба штаба ООС.

Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки. Они открывали огонь по украинским позициям вблизи Южного, Крымского, Зайцево, Красногоровки, Талаковки и Водяного. Противник использовал крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, различные гранатометы.

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По состоянию на утро, 12 октября, новых нарушений не зафиксировали. Потери врага уточняются. По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли одного человека. В Twitter он написал, что речь идет об одном "100-м" (1 – 6 омсп 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потребовала у России объяснить присутствие войск у границ. Там до сих пор остаются 19 российских батальонно-тактических групп.