Оккупанты ранили на Донбассе двух бойцов ВСУ, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

Во вторник, 28 декабря, наемники Российской Федерации в Донбассе успели 10 раз нарушить режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы на Донбассе:

В направлении НЬЮ-ЙОРКА противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вблизи НОВОЗВАНОВКИ оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от ГНУТОВОГО русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе НОВОЛУГАНСКОГО враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях КРАСНОГОРОВКИ и МАЙСКОГО, что в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, близ населенного пункта ЛОБАЧЕВО, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента РФ Владимира Путина заявили, что он не готов обсуждать в двусторонних переговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вооруженный конфликт в Донбассе.